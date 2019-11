Am Wochenende in Korschenbroich : Bücher-Herbst mit Kaffeeklatsch und Ladies’ Night

Die Initiatiorinnen (v.l.): Gisela Retz, Projektleiterin Rita Mielke, Julia Sander von der Buchhandlung Barbers und Claudia Meuser. Foto: Korschenbroich liest

Korschenbroich „Korschenbroich liest“ widmet sich am Wochenende gleich mit zwei Veranstaltungen an die lesebegeisterten Frauen in der Stadt.

Mit empfehlenswerten Büchern warten der Literarische Kaffeeklatsch am Samstag, 16. November, um 15 Uhr und die Literarische Ladies’ Night am Sonntag, 17. November, um 18 Uhr auf. Aus der gewaltigen Flut von Neuerscheinungen haben die Veranstalterinnen ein Paket besonderer „Bücher-Perlen“ geschnürt, das sie in gemütlicher Runde und garniert mit Kaffee und Kuchen oder Wein und herzhaftem Imbiss den Teilnehmerinnen am Wochenende präsentieren werden.

Ein ungewöhnlicher biografischer Roman, ein sezierender Blick in eine „moderne“ Familie, ein appetitanregender kulinarischer Roman und ein faszinierendes Buch über Menschen überall auf der Welt, die das hundertste Lebensjahr erreicht haben, stehen dieses Mal unter anderem auf dem Programm.

Die Veranstaltungen finden an beiden Tagen im Pfarrzentrum St. Andreas, Kirchplatz 2a, statt. Karten zum Preis von 10 Euro (inklusive Getränken und kleinem Imbiss) gibt es in der Buchhandlung Barbers, Hannengasse 2 unter Tel. 02161 9999 849.

(NGZ)