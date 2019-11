Fünf Veranstaltungen in Korschenbroich : Gedenkfeiern zum Volkstrauertag

Korschenbroich Insgesamt fünf Veranstaltungen sind Freitag bis Sonntag in Korschenbroich geplant.

Der Volkstrauertag ist in Deutschland ein staatlicher Gedenktag und gehört zu den sogenannten stillen Tagen. Er erinnert an die Kriegstoten und Opfer von Gewaltbereitschaft und Gewaltherrschaft aller Nationen. Im Folgenden die Termine der lokalen Gedenkfeiern mit Gottesdiensten, Reden und Kranzniederlegungen:

16. November: Kleinenbroich und Glehn In Kleinenbroich ist die Gedenkfeier auf den Samstag terminiert. Nach dem Gottesdienst, der um 17.15 Uhr in der Pfarrkirche St. Dionysius beginnt, begeben sich alle Teilnehmer in einem geschlossenen Zug zum Ehrenmal, wo der erste stellvertretende Bürgermeister Albert Richter (SPD) die Gedenkrede hält. Auch in Glehn wird der Volkstrauertag am Samstag begangen. Um 18 Uhr stellen sich alle Teilnehmer am Schützenpark auf und ziehen zur Kirche St. Pankratius, wo um 18.15 Uhr die Messe beginnt. Gegen 19 Uhr ist die Gedenkrede vor dem Ehrenmal vorgesehen, dort spricht dann Bürgermeister Marc Venten (CDU).