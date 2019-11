Rekordzahl an Ständen : Es wird eng auf dem Martinsmarkt

Blick auf den Martinsmarkt in Korschenbroich. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Korschenbroich Zur 41. Auflage präsentierte sich der Martinsmarkt in Rekordgröße. 58 Aussteller garantierten große Vielfalt mit dekorativen und nützlichen Dingen. Zusätzliche Flächen für kommendes Jahr sind im Gespräch.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Angela Wilms-Adrians

Besser hätte es St. Martin nicht antreffen können. Kalt und sonnig bot der Sonntag ideale Voraussetzungen für ein lustvolles Stöbern und Verweilen beim Plausch mit Bekannten. „Zum Martinsumzug spielt das Stadtorchester auf“, versprach Katrin Maaß vom Stadtmarketing für das Gastspiel des Heiligen Mannes in Vertretung von Julia Eßer am späten Nachmittag. „Das Wetter lädt zum ersten Glühwein ein“, schwärmte Christoph Kamper. Der Vorsitzende des Cityrings Korschenbroich strahlte angesichts des früh einsetzenden Trubels. Mit Bürgermeister Marc Venten war er sich einig, dass es den original Martinsmarkt nur in Korschenbroich gebe.

Nachdem Atongarix-Inhaberin Gabriele Höffgen im vergangenen Jahr erstmals eine einheitliche Dekoration mit St. Martinsmotiven auf roten Ballons angeregt hatte, zierten diesmal auf etlichen Ballons stilisierte Martinsfeuer die Laternen. „Wer dies nicht gleich erkennt, kann uns ja fragen. So kommt man ins Gespräch“, sagte Kamper. Er betonte, dass die einheitliche Dekoration zu einem weiteren Merkmal des Marktes gereift sei.

Info Der erste Martinsmarkt hatte nur zwölf Stände Veranstalter Der Martinsmarkt wird organisiert vom City-Ring Korschenbroich. Vorsitzender des Werbekreises ist Christoph Kamper. Organisator: Hans-Will Eßer. Schirmherr: Bürgermeister Marc Venten Initiator: Norbert Steigels. Premiere Erstmals fand der Korschenbroicher Martinsmarkt 1978 mit circa 12 Ständen auf dem Parkplatz der Stadtverwaltung statt.

Mit 58 Ausstellern präsentierte sich die 41. Auflage in Rekordgröße. „Es sind noch mehr Stände als im Jubiläumsjahr. Wir müssen uns überlegen, ob wir den Markt in der Fläche vergrößern“, sagte Cheforganisator Hans-Willy Eßer über den Zuwachs an Ausstellern. Die Düfte von Gebackenem, Kräuterbonbons und pikanten Spezialitäten waberten verlockend in der Luft. Aussteller hatten gestrickte Strümpfe, Filzhüte und Pudelmützen im Angebot, damit sich Besucher für die kommenden Wintertage entsprechend warm einkleiden können. Wacholderkränze, dicht behangene Zweige mit roten Zieräpfeln und flammend rote Beeren entfachten am Blumenstand ein Farbenfeuerwerk.

Die Aussteller boten Selbstgemachtes wie hier zum Dekorieren, aber auch zum Naschen und Ankleiden an. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Scheinbar ungezählte Gewürze forderten Hobbyköche auf, in der heimischen Küche auch einmal Neuland zu betreten. Wer etwa so richtig afrikanisch kochen möchte, konnte sich bei Kochdozent Vincent Djeumo umschauen, welche Produkte er tunlichst bereithalten solle. Hier lagen Paradieskörner aus der Familie der Ingwergewächse und Pfeffer aus Kamerun, der zu den besten Sorten weltweit zählen soll.

„Der Markt ist sehr schön“, schwärmte Wibke Gieselbach, die handgearbeitete Dekoration und selbst zubereitete Chutneys anbot. Die Näharbeiten seien von der Schwägerin, so die Händlerin. Am Stand nebenan bot Uschi Theissen unter dem Namen „Omimi“ liebevoll gearbeitete Näharbeiten für Kinder und Puppen feil. Der älteste Enkel habe sie früher immer Omimi genannt, und der Name sei hängengeblieben, so Theissen. Sie hatte zum dritten Mal einen Stand am Martinsmarkt und lobte dessen ent-spannte Atmosphäre.

Lesen Sie auch Am 10. November in Korschenbroich : Bummeln und Naschen beim Martinsmarkt