Korschenbroicher Netzwerk wird zehn Jahre alt : Zwischen Arbeit und Ruhestand

Korschenbroich Mitglieder des ZWAR-Netzwerkes schätzen die freie Struktur ohne Vorsitzenden und Gebühren. Zum Zehnjährigen gibt die Montagsgruppe eine Zeitung heraus. Gefeiert wird am 16. November. Mit Selbstgekochtem.

Das Prinzip ist altbewährt. Alle vierzehn Tage trifft sich die ZWAR-Montagsgruppe. Immer bringt jeder etwas zu essen und zu trinken mit. Das klappt so gut, dass die Gruppe auch für den 16. November zur Feier ihres zehnjährigen Bestehens in der Alten Schule auf ein Catering verzichtet und stattdessen auf Selbstverpflegung setzt.

„ZWAR“ das steht für „Zwischen Arbeit und Ruhestand“. Die in Nordrhein-Westfalen landesweit agierende Organisation widmet sich der Selbsthilfe im Alter. Als Sozialreferentin Petra Köhnen im November 2009 in die Aula des Gymnasiums bat, um das Modell vorzustellen, stieß sie auf große Resonanz. Auf Initiative der Stadt formierten sich gleich zwei Gruppen, die sich pragmatisch Montags- und Dienstagsgruppe nannten.

Vor Ort Montags- und Dienstagsgruppe wurden 2009 auf Inititiative der Stadt für Korschenbroich, Pesch und Herrenshoff gegründet. Weitere Gruppen sind in Kleinenbroich, Liedberg und Glehn.

„Die meisten kommen, wenn sie in der Verrentung sind“, sagt Bernhard Teuerle. Er sei vereinsmäßig gut verdrahtet gewesen, vor allem im Sport, habe aber für sich neue Möglichkeiten gesucht, erzählt der 62-Jährige. Peter Schoenemann fand mit dem Ende der Berufstätigkeit zur Montagsgruppe und ist heute begeisterter ZWAR-ler. Beide Männer zählen zum Redaktionsteam der Zeitung, die zum zehnjährigen Bestehen die Jahre Revue passieren lässt. Die Beiträge geben Einblick in vielfältige Aktivitäten, wie Tagesausflüge, Theaterbesuche, Diskussionsrunden, Reisen sowie in die Arbeit der Fotogruppe, die vor Monaten im Kulturbahnhof mit der Ausstellung „Unsere Welt im Spiegel“ begeisterte.