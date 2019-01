Das gibt es bis März in Korschenbroich: Das sind die kulturellen Veranstaltungen im ersten Quartal

Korschenbroich Mit Orgelwoche, Jazz, Kabarett, Ausstellungen und mehr gibt es bis Ende März wieder jede Menge Kunst und Kultur im Korschenbroicher Stadtgebiet.

Ab Februar wird der Terminkalender zusehends voller. Hier eine Auswahl: Am 8. Februar startet das Jazz-Café mit einem Auftritt der Jazz-Ikone Barbara Dennerlein, die weltweit als Meisterin an der Hammond-Orgel gefeiert wird. Dennerlein gastiert im Trio mit Leonard Gincberg, Initiator des Jazz-Cafés, und Jörg Kaufmann. Das Konzert findet ausnahmsweise in der Aula des Gymnasiums statt, die fünf weiteren Jazzabende wiederum im Sandbauernhof. Am 3. Februar setzt der Heimatverein sein Ausstellungsprogramm im Kulturbahnhof fort mit Arbeiten der Grevenbroicher Künstlerin Karin Gier zum Thema „Material Erde“. Der Verein der Pflege und Förderung der Mundart bittet am 30. und 31. März zur „Ladies Nait“ mit Mundartpointen der „femininen Mundartmafia“ um Andrea Otten. Auch Männer sind hierzu herzlich willkommen. Am 16. und 17. Februar sowie in Mai, September und November lädt „Korschenbroich-liest“-Initiatorin Rita Mielke mit ihrem Team zur „Ladies´ Night“ in einer Doppelveranstaltung mit dem Literarischen Kaffeeklatsch ein, um in geselliger Runde neue Bücher zu empfehlen. Für die Lesung mit Christian Berkel am 10. März überschreiten die Organisatorinnen die Stadtgrenze für ein Gastspiel im Rittersaal von Schloss Rheydt. Karin Duves Lesung „Fräulein Nettes kurzer Sommer“ findet im Rahmen des Horizonte Neulands 2019 am 28. März im Kulturbahnhof statt.