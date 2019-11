Nach Spaltung der Korschenbroicher Fraktion : Grüne üben Geschlossenheit

Korschenbroich Trotz der Spaltung ihrer Fraktion geht die Partei zuversichtlich in den Wahlkampf.

Zwei Wochen sind seit dem Showdown bei den Korschenbroicher Grünen vergangen. Fraktionschef Wolfgang Houben und Sabine Lufen erklärten ihren Fraktionsaustritt. Zurück blieben zwei grüne Stadträte, ein gespaltener Ortsvorstand und eine Partei in Unruhe. Das soll nun besser werden. Mit einer Pressemitteilung unter dem Titel „Mit Volldampf in den Wahlkampf: Aktive Grüne in Korschenbroich“ will der Ortsverband Aufbruchstimmung vermitteln.