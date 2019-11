Heimatfreunde Glehn : Lieder und Geschichten im Advent

Eine besinnliche Zeit bieten die „Lebendigen Adventskalender“ in vielen Orten: In Glehn sind noch Termine zu vergeben. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Glehn Die Heimatfreunde Glehn suchen Gastgeber für den „Lebendigen Adventskalender“.

Die Glehner Heimatfreunde organisieren zum zehnten Mal den „Lebendigen Adventskalender“, dafür sind noch neun Termine frei. Der Verein sucht nun für diese Abende Gastgeber. „Lebendiger Adventskalender“ bedeutet, dass gastgebende Familien aus Glehn, Scherfhausen, Schlich, Epsendorf, Steinfort und Rubbelrath in der Zeit vom 1. bis 23. Dezember jeweils ab 18 Uhr zu einer besinnlichen halben oder dreiviertel Stunde vor dem Haus oder in der Garage Freunde, Nachbarn und Bekannte einladen. Die Teilnahme am „lebendigen Adventskalender“ ist an keine Konfession gebunden.