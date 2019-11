SPD Korschenbroich : Monika Stevens soll Ventens Stellvertreterin werden

Korschenbroich Die SPD-Ratsfrau aus Herrenshoff dürfte Albert Richter nachfolgen. Eine Bürgermeister-Kandidatur für 2020 lässt sie noch offen.

Vergangene Woche war sie erst zur stellvertretenden SPD-Fraktionschefin ernannt worden. Ende dieses Monats wird die nächste Aufgabe folgen. Monika Stevens soll neue erste stellvertretende Bürgermeisterin werden. Das bestätigten Stevens und ihr Amtsvorgänger Albert Richter unserer Redaktion.

SPD-Ratsmitglied Monika Stevens soll am 28. November zur ersten stellvertretenden Bürgermeisterin Korschenbroichs gewählt werden. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

„Ich bin gefragt worden und habe mir dann gedacht: warum eigentlich nicht“, sagt Stevens. „Ich bin doch mit ganzem Herzen ein Korschenbroicher Mädchen.“ Die 1967 geborene Stevens ist gelernte Elektronikerin. Ihre Ausbildung hat sie noch beim Traditionsunternehmen Schlafhorst absolviert. Seit 31 Jahren ist sie SPD-Mitglied, außerdem in der IG Metall. „Ich bin ein Arbeiterkind“, sagt sie. „Die CDU kam da nie in Frage.“ Erst seit zwei Jahren sitzt sie für die SPD im Korschenbroicher Stadtrat. Jetzt ist sie nicht nur stellvertretende Fraktionsvorsitzende, sondern ab 28. November wohl auch erste stellvertretende Bürgermeisterin. Dann soll der Rat über ihre Ernennung abstimmen. Angesichts der CDU-SPD-Mehrheit wohl eine reine Formalität.

Info Stevens sitzt für die SPD im Bauausschuss Privat Monika Stevens lebt in Korschenbroich-Herrenshoff. Sie hat drei Töchter, eine Enkelin und ist geschieden. Politisch In der SPD-Ratsfraktion hat sich Stevens vor allem mit Planungsfragen beschäftigt. Mittlerweile ist sie stellvertretende Vorsitzende des Bauausschusses. Als sachkundige Bürgerin amtierte sie außerdem bereits im Bildungs- und Jugendausschuss.

Doch auch das könnte nur ein Zwischenschritt für Stevens sein, die nicht ohne Grund davon redet, in die „Bürgermeister-Arbeit einmal reinschnuppern“ zu wollen. Die neue Stellvertreterin kann sich wohl auch vorstellen bei der Kommunalwahl am 13. September 2020 gegen Bürgermeister Marc Venten (CDU) anzutreten. Sie hat sich dazu auch bereits mit Familie und Freunden beraten. Offiziell verkünden will sie das zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht.

„Natürlich ist das auch so, dass sie damit in die enge Wahl für die Kandidatur reingerät“, sagt Albert Richter. Seinen eigenen Amtsverzicht erklärt er mit der neuerlichen Doppelbelastung. „Ich möchte mich auf meine Arbeit als Fraktionsvorsitzender konzentrieren“, sagt er. Stevens sei da als seine Stellvertreterin in der Fraktion die logische Nachfolgerin als erste stellvertretende Bürgermeisterin gewesen.

Auch der SPD-Stadtverbandsvorsitzende Udo Bartsch will Stevens neuen Posten noch nicht als Bewerbung für die Bürgermeisterwahl verstehen. „Es ist bei uns so üblich, dass der Fraktions-Vize auch den Job des ersten stellvertretenden Bürgermeisters übernimmt“, sagt er. Und verweist auf den angestrebten Zeitplan, bis Anfang des kommenden Jahres einen eigenen Kandidaten zu verkünden. Der dann gerne auch von anderen Parteien mitunterstützt werden kann.