Korschenbroicher Restaurant will Signal geben : Gasthaus Stappen führt 2G-Regelung ein

Liedberg Sie hätten sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, sagt Chefin Carmen Stappen. Aber das Gasthaus wolle ein Signal nach außen geben und nicht auf eine Entscheidung der Politik warten.

Mit sofortiger Wirkung führt das Gasthaus Stappen in Korschenbroich die 2-G-Regel ein. Das heißt: Nur noch geimpfte und genesene Personen erhalten Zutritt. „Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht“, sagt Chefin Carmen Stappen. „Aber aufgrund der aktuellen erschreckenden Zahlen wollen wir dieses Signal nach außen geben.“ Das Gasthaus wolle nicht warten, bis die Politik es schaffe, die 2-G-Regelung vorzugeben. „Wir wollen alles tun, um zu verhindern, dass wir wieder schließen müssen“, erklärt Stappen weiter. Sie wisse von Kollegen, die bereits schließen mussten, weil Corona-Infektionen in deren Haus aufgetreten sind. „Das wollen wir nicht und kontrollieren daher sehr akribisch.“ Ihre Erfahrung sei, dass sich viele Gäste die 2-G-Regel wünschen. „98 Prozent unserer Gäste sind ohnehin geimpft“, weiß Stappen aufgrund der Eingangskontrollen. „Aber unsere Gäste wissen das ja nicht.“ Alle 55 Mitarbeiter – in Liedberg arbeiten 36, in Düsseldorf 23 Personen – seien längst doppelt geimpft. „Zudem testen wir uns täglich“, so Stappen. Seit Mittwoch, 10. November, gilt die 2-G-Regel. Stappen wäre 2-G-plus noch lieber. Dann dürften nur geimpfte, genesene und zudem aktuell getestete Personen ins Gasthaus.