Abendtalk im Haus der Geschichte NRW : Warum Volksfeste der Kitt unserer Gesellschaft sind

Horst Thoren (links) als Mitglied im Bund der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften im Gespräch mit der Volkskundlerin Dagmar Hänel; rechts Moderator Dieter Könnes. Foto: Anne Orthen (orth)

Düsseldorf Wer braucht Brauchtum? Offenbar viele Menschen, und gerade in Zeiten der Pandemie. Ein Podiumsgespräch im Haus der Geschichte NRW mit Dagmar Hänel und Horst Thoren lieferte dafür einige Hinweise.

Ein großes Zimmer mit Aussicht. Und was für eine Aussicht! Vom schmucken, historischen Behrensbau, in dem das Haus der Geschichte NRW vor geraumer Zeit eingezogen ist, wandert der Blick ungehindert zum Rhein und nach Oberkassel. An diesem Abend aber nicht. Weil in den Rheinwiesen die große Kirmes fast komplett aufgebaut ist mit ihren himmelschreienden Fahrgeschäften. Und das ist nun die geeignete Kulisse für ein bedenkenswertes Podiumsgespräch? Es hätte kaum eine bessere geben können.

Schließlich ging es im Gespräch der Volkskundlerin Dagmar Hänel mit Horst Thoren, dem stellvertretenden Chefredakteur der Rheinischen Post - der diesmal als Vertreter der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften Auskunft gab – um nichts Anderes: um Volksfeste wie Kirmes und Schützenparaden, um die Bedeutung des Feierns und der Gemeinschaft gerade in Zeiten der Pandemie. Und die Gretchenfrage des von Stern-TV-Journalisten Dieter Könnes moderierten Gesprächs lautete: Soll man oder soll man nicht? Darf man, kann man, muss man?

Die Antwort darauf ist ein entschiedenes „Njein“. Mit anderen Worten: Das Problem liegt deutlich tiefer und reicht bis zur Frage: Wozu das alles? Nur aus Spaß an der Freud‘? Wohl kaum. Als eine „Integrationsmaschine“ hatte zur Begrüßung Hans Walter Hütter Brauchtum und Tradition bezeichnet. Mehr noch, es sei letztlich eine Art Kitt der Gesellschaft, so der Vorsitzende der Stiftung Haus der Geschichte NRW.

Diese etwas technische Beschreibung erweiterte Horst Thoren mit dem inzwischen geflügelten Wort, dass traditionsreiche Volksfeste auch ein „Streicheln für die Seele“ seien. Dabei hatte er vor allem das große Korschenbroicher Heimat- und Schützenfest von „Unges Pengste“ im Blick, das nach gebotener Pandemiepause in diesem Jahr wieder stattfinden konnte - stimmungsvoll, aber doch anders. Zurückhaltender gefeiert wurde es vor allem von älteren Teilnehmern.

„Unges Pengste“ war schon deshalb ein gutes Beispiel, weil daran auch das Wesen solcher Traditionsfeste beschrieben werden kann. Nämlich der Geschichte verpflichtet, aber zugleich der Gegenwart aufgeschlossen zu sein. Dazu gehört, dass neue Formen, neue Symbole gefunden werden. Das vielleicht Sichtbarste: Aus der früheren Wehrhaftigkeit von Schützen wurde ein Bekenntnis zur Friedfertigkeit. Die geschulterten Holzgewehre seien nach den Worten von Dagmar Hänel ein wichtiges Zeichen.

Natürlich spielten Werte weiterhin eine große Rolle, doch würden auch diese immer danach befragt, wie sinnvoll und gültig sie noch sind. So seien bei der Mehrzahl der historischen Schützenbruderschaften Frauen längst gleichberechtigt, „da sind wir weiter als die katholische Kirche“, so Thoren augenzwinkernd. Den christlichen Werten ist man dennoch verpflichtet, gelegentlich mit einem Schuss Übermut. Denn „Unges Pengste“ heißt „Unser Pfingsten“, eine Vereinnahmung, die die restliche Christenheit außerhalb von Korschenbroich sicherlich zum Einspruch ermuntern würde.

Wichtig bei Brauchtum und Volksfesten scheint auch zu sein, dass nach den Worten von Horst Thoren eben nicht belehrt, sondern vorgelebt wird, was wichtig ist oder sein könnte. Und: Niemand muss, aber jeder kann mitmachen. Man gehe aufeinander zu, tausche sich mit anderen aus. Herkunft und Wohlstand sind dabei ohne Bedeutung, „denn das Ziel ist stets die Integration, nicht aber die Assimilation“, so Thoren. All das spielt in ländlichen Gebieten weiterhin eine größere und gute Rolle. Wer Kontakt suche, gehe am besten in einen Schützen- oder Karnevalsverein. Das hat Dagmar Hänel auch selbst beherzigt, gleichwohl sie aus Westfalen stammt.

Aber dann kam die Pandemie, mit der Vieles nicht mehr möglich wurde. Das Virus hat im Vereinsleben bis heute deutliche Spuren hinterlassen. Denn so froh die Schützen auch waren, endlich wieder „Unges Pengste“ feiern zu können, so lag die Schützenzahl doch etwa 20 Prozent unter der Beteiligung in Zeiten vor der Pandemie. Dabei sind, so Thoren, gelebte Gemeinschaft und ihre Rituale gerade in existentiellen Krisen so wichtig. Auch darum komme sowohl beim Schützenfest als auch beim Karneval die Verkleidung eine große Bedeutung zu. Aus der Rolle zu fallen und für kurze Zeit eine andere einzunehmen, sei befreiend, sagte Hänel. Sicher, in Pandemiezeiten hätten die Schützen – so gut es eben ging – einander geholfen, auch gab es kleine Garagenkonzerte. Es waren ein paar Lebenszeichen der Vereine, mehr aber nicht.

Ein kleines Dokument eines Hoffnungszeichens hatte Horst Thoren aus Korschenbroich mitgebracht: Ein klassisches Lebkuchenherz für Dagmar Hänel, allerdings umrandet in den Farben der ukrainischen Fahne. Auch das ist ein Bekenntnis, dem die Schützen mit etlichen Hilfsaktionen für Flüchtlinge Taten folgen ließen.