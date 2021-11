Krimi-Lesung in Korschenbroich : „Der war schon tot“ – Autor Erwin Kohl im Sandbauernhof

Krimi-Lesung in Korschenbroich

Autor Erwin Kohl las aus seinem aktuellen Krimi „Der war schon tot“ im Sandbauernhof in Liedberg. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Liedberg Lokalkolorit vom Niederrhein gibt es in den Krimis von Erwin Kohl. Seinen inzwischen vierten Fall um den Ermittler Lukas Born stellte er im Liedberger Sandbauernhof vor.

Als in Vor-Corona-Zeiten Buchhändler Ansgar Barbers die Lesung mit dem Autor Erwin Kohl auf einen ersten April legte, war ihm das nicht als Scherz gemeint. Dennoch mussten Krimifreunde neunzehn Monate warten, um den durch Lockdown und einen Unfall vorübergehend ausgebremsten Autor im Sandbauernhof begrüßen zu können. „Man muss sich daran gewöhnen, ein durchweg negatives Publikum vor sich zu haben“ scherzt Kohl zu Beginn mit Blick auf die 3-G-Regel.

Der Kriminalroman „Der war schon tot“ ist der vierte Band um den Ermittler Lukas Born. Kohl entwickelt die Geschichte in einem oft lakonischen und heiteren Schreibstil, ähnlich hält er die erzählenden Überleitungen zwischen den gelesenen Kapiteln. Für alle, die mit der Figur nicht vertraut sind, skizziert der Schriftsteller die Vorgeschichte: Als Polizist in Krefeld versucht Born, mit Gewaltandrohung von einem Täter den Aufenthaltsort eines entführten Kindes zu erfahren, und wird daraufhin vom Dienst suspendiert. Er verzichtet auf die Möglichkeit eines Wiedereinstiegs in den alten Beruf mit garantiertem Rentenanspruch und lässt sich auf einem Campingplatz nieder, um von da aus als Privatermittler zu arbeiten.