Geplantes Büro- und Geschäftshaus : Präsident der Bruderschaft zum Wohnverbot im Neubau

Die Vorbereitungen für das geplante Neubauprojekt am Matthias-Hoeren-Platz laufen. Der Gemüsestand wurde bereits abgebaut. Foto: Bärbel Broer

Korschenbroich Mitten in Korschenbroich darf nur ein reines Büro- und Geschäftshaus entstehen. Bauherr Günter Thoren warf der Bruderschaft vor, aus Sorge vor Lärmbeschwerden Wohnungen zu verhindern. Was der Präsident der Bruderschaft, Thomas Siegers, dazu sagt.

Von Bärbel Broer

Der Gemüsestand am Matthias-Hoeren-Platz ist bereits abgebaut, das Haus an der Rheydter Straße 12 wird zur Zeit entkernt. Dass die Vorbereitungen für das Neubauprojekt laufen, ist unübersehbar. Im Gespräch mit unserer Redaktion hatte Bauherr Günter Thoren die Pläne für das neue Büro- und Geschäftshaus erläutert. Dabei machte er auch seinem Ärger Luft, dass keine Wohnungen in dem Gebäude entstehen dürfen.

Die Bruderschaft habe eine Wohnnutzung verhindert, lautete der explizite Vorwurf von Günter Thoren. Sie hätte damit argumentiert, dass Bewohner gegen den Lärm vom Schützenfest Unges Pengste klagen könnten. Als problematisch schätzte Thoren dabei insbesondere die Rolle von Thomas Siegers ein, der sowohl Präsident der Bruderschaft als auch Vorsitzender der CDU-Fraktion ist.

Im Gespräch mit unserer Redaktion bestätigt Thomas Siegers, dass die Bruderschaft grundsätzlich die Wohnbebauung in der Nähe des Kirmesplatzes nicht befürworte. Daher habe die Bruderschaft im Jahr 2020 in ihrer Stellungnahme zu den Neubauplänen eine Wohnbebauung auf der dem Matthias-Hoeren-Platz zugewandten Seite abgelehnt. „Sofern dies berücksichtigt wird, trägt das geplante Objekt grundsätzlich dazu bei, die vom Festplatz ausgehenden Lärmemissionen in südwestlicher Richtung, insbesondere zu den Sebastianus-Gärten zum Teil aufzufangen, was zu befürworten ist“, heißt es in der Stellungnahme weiter.

So soll das neue Büro- und Geschäftshaus am Matthias-Hoeren-Platz künftig aussehen. Foto: Otten Architekten Foto: Otten Architekten

Zu den Vorwürfen von Günter Thoren in Bezug auf die Verquickung seiner Ämter als CDU-Fraktionschef und Präsident der St. Sebastianus Bruderschaft sagt Thomas Siegers sehr deutlich: „Da ich die Interessen der Bruderschaft vertrete, habe ich mich von Anfang an in der politischen Diskussion für befangen erklärt.“ Daher habe er auch an keiner Besprechung teilgenommen und schon gar nicht habe er sich an irgendeiner Abstimmung beteiligt, die damit zu tun hatte.