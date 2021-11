Auch dritte Impfung für bestimmte Personen möglich : Mobiles Impfangebot im Alten Rathaus in Glehn

Eine mobile Impfaktion gibt es am Donnerstag, 11. November, in Glehn. Auch Auffrisch-Impfungen für bestimmte Personengruppen sind möglich. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Glehn Der Rhein-Kreis Neuss bietet am Donnerstag, 11. November, ein mobiles Impfangebot in Glehn an. Auch bestimmte Personen können sich ihre dritte Auffrisch-Impfung holen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bärbel Broer

Am Donnerstag, 11. November 2021, bietet der Rhein-Kreis Neuss von 14 bis 19 Uhr ein mobiles Impfangebot im Alten Rathaus, Bachstraße 12, in Glehn an. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Wie der Kreis mitteilt, sind alle Einwohner Nordrhein-Westfalens ab zwölf Jahren impfberechtigt. Es ist auch möglich, eine Zweitimpfung mit Biontech/Pfizer zu erhalten, zum Beispiel nach einer Erst-Impfung mit AstraZeneca sowie eine einmalige Impfung von Genesenen nach einer Covid-19-Infektion.

Sofern die letzte Impfung mindestens sechs Monate zurückliegt, können darüber hinaus auch folgende Personen eine dritte Impfung mit Biontech/Pfizer erhalten: Menschen ab 70 Jahren, Bewohner sowie Personal in Pflege- und in medizinischen Einrichtungen mit direktem Patientenkontakt, zudem Menschen mit Immunschwäche. Wer vor mindestens vier Wochen mit Johnson & Johnson geimpft worden ist, kann ebenfalls eine Impfung mit Biontech/Pfizer erhalten.