Tipps : Grillplätze im Rhein-Kreis Neuss

Die Grillhütte in Hackenbroich in Dormagen - dies ist eine Möglichkeit, im Rhein-Kreis Neuss ein leckeres Würstchen auf den Grill zu schmeißen, ohne Ärger mit dem Ordnungsamt zu riskieren. Foto: Stadt Dormagen

Rhein-Kreis Neuss Der Sommer ist im Rhein-Kreis Neuss angekommen und viele lockt das schöne Wetter nach draußen. Für alle, die sich gemütlich eine Bratwurst auf den Grill schmeißen wollen, ohne Probleme mit dem Ordnungsamt zu bekommen, gibt es hier eine Liste mit offiziellen Grillplätzen.

Vor allem in der Nähe von Wäldern kann aus dem Grillvergnügen schnell ein Feuerwehreinsatz werden. „De facto herrscht also auf Privatgrundstücken, die an eine Waldfläche angrenzen, in einem Bereich von weniger als 100 Metern Abstand, ganzjährig Grillverbot - es sei denn, die Forstbehörde hat dies genehmigt“, erklärt Birgit Wilms von der Stadt Korschenbroich. Auch das „Wild-Grillen in allen Natur- und Landschaftsschutzgebieten ist grundsätzlich untersagt. Eine Ahndung von Verstößen führt zu teilweise empfindlichen Geldbußen“, ergänzt Nils Heinichen von der Stadt Dormagen.