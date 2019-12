Realschule Korschenbroich : Ein Nikolausmarkt zum Schuljubiläum

Korschenbroich Die Realschule Korschenbroich beging ihren 30. Geburtstag am Freitag auf besondere Art. Bei der Vorbereitung arbeitete die gesamte Schulgemeinschaft fleißig zusammen.

Klassische Feier kann jeder. Die Realschule Korschenbroich hat sich zu ihrem 30-jährigen Bestehen etwas anderes überlegt. Ein Nikolausmarkt verband am Freitag den Geburtstag mit der Adventszeit. Eine Idee, die ein wenig aus der Not geboren ist.

Alle Klassen beteiligten sich an der Vorbereitung. Die einen backten Plätzchen und kulinarische Spezialitäten aus aller Welt. So vielfältig, wie der Herkunft mancher Schüler. Die anderen bastelten. Deko-Artikel, teils aus Recycling-Material. Die Ergebnisse konnten in den Klassenräumen bewundert werden. Auch die Eltern beteiligten sich, organisierten einen Glühweinstand. Boten sogar selbstgemachten Eierlikör an. „Ich finde toll, was zusammengekommen ist“; sagt Wittig.