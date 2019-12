Kochtreff Farbenküche in Korschenbroich : Jeder würzt nach eigenem Geschmack

Kochtreff Farbenküche in Korschenbroich

Korschenbroich Zum Herbstfest eröffnete Simone Gaube im Hannen-Center den Kochtreff Farbenküche. Ihre Kurse stoßen auf gute Resonanz.

Die Anforderungen an ein gängiges Mittagsgericht an einem üblichen Wochentag sind schnell umrissen: Es sollte gut schmecken, gesund und möglichst rasch zubereitet sein. Auf Wunsch einer dreifachen Mutter stellte Simone Gaube zum Thema „Offene Mittagsgerichte“ im Kochtreff Farbenküche eine Auswahl zusammen, die alle Kriterien mühelos erfüllt. „Ich möchte das Unkomplizierte herüberbringen“, sagt die neue Inhaberin. Sie bietet themenbezogene Kurse an und stellt sich ebenso auf Wünsche eines Auftraggebers ein.