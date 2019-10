Aufbruch in Schermbeck : Ein Logo zeigt die Schulgemeinschaft

Grundschule Schermbeck neues Logo. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Schulleiterin Jessica Steigerwald, Informatiker David Klapheck und Lehrerin Heike Feldkamp stellten die neue Homepage, das Leitbild und das Logo der Schermbecker Grundschule vor.

Der politische Beschluss zur Zusammenlegung der Gemeinschaftsgrundschule (GGS) und der Maximilian-Kolbe-Schule (MKS) zu einer Verbundschule trat pünktlich zum 1. August in Kraft. Während die Frage noch offen ist, an welcher Stelle und in welcher Form die Verbundschule künftig die etwa 400 Kinder unterrichten wird, hat das gemeinsame Handeln der beiden ehemals selbstständigen Grundschulen längst begonnen.

Die Kollegien beider Schulen haben unter Leitung von Jessica Steigerwald intensiv daran gearbeitet, gemeinsame Absprachen für den Schulalltag zu treffen. Um effektiv arbeiten zu können, mussten für das Schuljahr 2018/19 die Strukturen des Schullebens ebenso angepasst werden wie die Unterrichtskonzepte. Viel Zusatzarbeit stand für die Lehrer an, als es darum ging, Konzepte für das Schulfach Deutsch in der Schuleingangsphase, für Mathematik in allen vier Schuljahrgängen zu erarbeiten. Gemeinsame Konzepte für die Vertretung, für die Teilzeitbeschäftigung und für die Hausaufgaben wurden erstellt. „Alle Absprachen und Konzepte“, so Schulleiterin Steigerwald, „wurden mit Anmerkungen aus der Schulpflegschaft zur Weiterentwicklung in der Schulkonferenz einstimmig beschlossen.“

Info Sätze sollen mit Inhalt gefüllt werden Foto: Scheffler Pläne „Nun gilt es, dem Leitbild Leben einzuhauchen“, kündigte Schulleiterin Steigerwald an. Bereits in der Konferenz vom 4. Oktober habe man begonnen, die Sätze mit Inhalt zu füllen. Nach der Überarbeitung durch die Steuergruppe und durch die Schulpflegschaft werden diese Ende des Schuljahres auf der Homepage ergänzt.

Parallel dazu wurde an der Veränderung der schulischen Außendarstellung gearbeitet. Der jetzige Hauptstandort der Verbundschule, die ehemalige GGS, hatte bereits eine Homepage. Der jetzige katholische Standort der Verbundschule, die ehemalige MKS, besaß keine Homepage. Ein Auffrischen der bisherigen Homepage funktionierte aus technischen Gründen nicht. Deshalb wurden Angebote für die Neuerstellung einer Homepage eingeholt. Den Zuschlag erhielt die Dorstener Online-Marketing-Agentur „Dko“. Deren Leiter David Klapheck, der Mitarbeiter Philipp Schützer, die beiden Lehrerinnen Heike Feldkamp, Anika Groetelaer und Schulleiterin Jessica Steigerwald haben in den Sommerferien die neue gemeinsame Homepage gestaltet.

Die Webseite ist unter der Webadresse www.grundschule-schermbeck.de zu erreichen. Alle wichtigen Informationen befinden sich direkt auf der Startseite: Kontakte zu beiden Standorten, Bilder zu den Standorten in einem Slider, die aktuellsten Berichte, das Team und die Fördervereine. Unter dem Menüpunkt „Unsere Schule“ finden sich weitere Informationen zur Schule wie das Leitbild und das Schulleben. Unter „Downloads“ findet man die für die Schule wichtigen Unterlagen wie Anträge oder das Anmeldeformular. „Die Homepageinhalte sollen immer weiter wachsen“, kündigte die Schulleiterin am Montag an. Das Kollegium werde dazu eingebunden. Die Lehrer haben inzwischen an einer Schulung der Agentur „Dko“ teilgenommen, in deren Verlauf sie gelernt haben, Berichte für die Homepage zu schreiben, die von drei Lehrerinnen online gestellt werden.

Das auf der Homepage dargestellte schulische Leitbild wurde bereits im letzten Schuljahr vom Kollegium und von den Mitarbeitern der Offenen Ganztagsschule (OGS) in Zusammenarbeit mit der Schulentwicklungsberaterin erstellt. Das schulische Leitbild wurde sprachlich zusammengefasst mit den Worten: „Wir gestalten zusammen eine Schule zum Wohlfühlen, in der das ICH und das WIR sich entfalten können, um Erfolge zu erleben.“ Anfang des neuen Schuljahres wurde das Leitbild mit seinen zugehörigen Leitsätzen in der Schulpflegschaft vorgestellt und von den Eltern gelobt.

Eltern und Lehrer machten sich daran, in Zusammenarbeit mit Simone Abelmann das Leitbild in ein Logo umzusetzen, das am Montag erstmals vorgestellt wurde.

Die verschiedenen Kinder stehen für das ICH des Leitbildes. Gemeinsam mit dem Schulhund stellen sie das WIR dar. Das Wohlfühlen wird beim Halten des runden Puzzles in den Gesichtern deutlich. Die Puzzleteile sind in den Farben der vier Leitsätze gehalten und stehen für diese Leitsätze. Umrahmt wird das Bild von einem Oval. „Hier haben wir die Bedeutung des Kreises genutzt, der das Bild ,umarmt’“, deutete Steigerwald die ovale Form. Der Raum zwischen den Wörtern „Grundschule“ und „Schermbeck“ wirkt insgesamt als umarmt. Er steht für den sicheren Wohlfühlraum, im dem sich alle in der Schule wohlfühlen können.

Die freien Flächen im linken und rechten Bereich des neuen Ovals symbolisieren die Absicht in den Leitsätzen, in der Schermbecker Schule „Raum zu schaffen“ für Freude und Erfolge, für das Ich und die Gemeinschaft.

