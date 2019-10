Interessante Führung durch Wesel : Niederländer zu Gast beim Probusclub

Wesel Eine Gruppe aus der niederländischen Hansestadt Harderwijk erlebte einen interessanten Tag in Wesel.

Bürgermeisterin Ulrike Westkamp empfing die Gäste im LVR-Niederrheinmuseum vor dem großen Panoramabild zur Hanse in der Tiefparterre des Museums. Das hatte Hintersinn, denn beide Städte liegen am Wasser – Harderwijk am Veluwe-Meer und Wesel am Rhein – und gehörten wegen dieser strategisch guten Lage zur Hanse. Dazu eint beide Probusclubs der europäische Gedanke.