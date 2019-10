Grünen-Appell in Hamminkeln : Verzicht auf Heizen mit Kaminofen

Hamminkeln Wer trotzdem gelegentlich sein Kaminholz anfeuern möchte, solle dies nicht mit Papier oder Eierkartons machen, sondern mit in Wachs getränkten Holzwolleknäuel.

Die Grünen in Hamminkeln fordern die Bürger auf, auf das Heizen durch Kamine nach Möglichkeit zu verzichten. Kaminfeuer erzeugten Feinstaub und trügen zur Klimaerwärmung bei, sagt der Hamminkelner Grünen-Sprecher Thomas Becker. „Da die Partikel sehr klein sind, können sie durch Luftströme tausende von Kilometern transportiert werden und zur weltweiten Klimaerwärmung beitragen.“ Die meisten Kaminfeuerbesitzer könnten auf umweltfreundlichere Heizalternativen zurückgreifen, sagt Becker. Wer trotzdem gelegentlich sein Kaminholz anfeuern möchte, solle dies nicht mit Papier oder Eierkartons machen, sondern mit in Wachs getränkten Holzwolleknäuel. So würden schnell hohe Temperaturen erreicht. Auch solle nur unbehandeltes Holz unter 20 Prozent Wassergehalt in den Ofen.