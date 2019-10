Lions Club Wesel : Schöne Stunden für 200 Senioren

Traditionelle Seniorenfahrten mit dem Lions Club Wesel in die Gaststätte Schepers. Foto: Lions Wesel

Wesel Schon seit mehr als 30 Jahren organisiert der Lions Club Wesel Ausflüge und gemeinsame vergnügliche Nachmittage für die Weseler Seniorenheime. In diesem Jahr wurden die Bewohner aus den Einrichtungen St.

Lukas, St. Ludgerusstift, dem Nikolausstift und den Heimen St. Martini und Kiek in den Busch eingeladen. Für gut 200 Senioren führte der Weg an zwei Nachmittagen in den Saal der Obrighovener Gaststätte Schepers.