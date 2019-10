Kritik von Bürgern : Dorfgemeinschaft Ringenberg gegen neue Schulnutzung

Der Hamminkelner Rat soll den Mietvertrag für die Grundschule mit dem Neukirchener Erziehungsverein beschließen. Ringenberger kritisieren in einem Offenen Brief Ungereimtheiten und dass mit ohne nicht gesprochen worden sei.

Der Hamminkelner Rat soll am Donnerstag, 10. Oktober, über die Zukunft der leerstehenden Ringenberger Grundschule beschließen. Der Rat soll dem bereits unterschrieben vorliegenden Mietvertrag mit dem Neukirchener Erziehungsverein zustimmen, der das alte Schulgebäude ab August 2021 als rechtsrheinischen Standort einer Förderschule mit dem Schwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung nutzen will. Bisher wird die wachsende Anzahl betroffener Kinder im Kreisgebiet nur linksrheinisch beschult. Erst der Mietvertrag, dann im Anschluss die Vergabe der weiteren Ausführungsplanung und die Baumaßnahme selbst – so sieht der Fahrplan der Stadt aus, die erst investieren muss. 1,2 Millionen Euro sind eingeplant. Jetzt flammt die Auseinandersetzung um den Standort wieder auf. Die Dorfgemeinschaft Ringenberg, die Wohnbauland für junge Familien wollte, schrieb einen Offenen Brief an die Fraktionsvorsitzenden der im Rat vertretenen Parteien.