Konzert im November in Hamminkeln : Lieder über den Mond machen süchtig

Chorsprecher Karl-Heinz Merz (l.) und Bleib-treu-Dirigent Marcel Bönninger sind überzeugt, dass sie ihr Publikum am 9. und 10. November mit dem Programm „Auf zum Mond“ begeistern werden. Foto: Thomas Hesse

Die Sänger des MGV Bleib treu und ihr Chorleiter Marcel Bönninger haben sich für hier Doppelkonzert im November wieder etwas Fantasievolles ausgedacht. Der Kartenvorverkauf hat begonnen.

Der Männergesangverein Bleib treu hat eine lange Geschichte, und er ist mit seinem Dirigenten Marcel Bönninger alle Jahre wieder auf neuen thematischen Pfaden unterwegs. Jetzt laden die Sänger zum 127. Herbstkonzert ein, was die Fortsetzung einer bemerkenswerten Kontinuität ist. Seit 127 Jahren bleibt sich Bleib treu treu mit den Auftritten im Herbst. Nicht einmal die Weltkriege konnten die Bühnenpräsenz unterbrechen. Der Chor hält seit Jahren zudem die herausfordernden Doppelauftritte durch. In diesem Jahr geht es am Samstag, 9. November, 19.30 Uhr, und am Sonntag, 10. November, auf die Bretter der Bürgerhaus-Bühne an der Marktstraße 17. Seit Jahren lauschen zwischen 550 und 600 Zuhörer den Konzerten. Sie lassen sich auch von der unterhaltend erzählten Thema-Geschichte locken. Die heißt diesmal „Auf zum Mond“.

Mondsüchtig waren Komponisten und Interpreten zu allen Zeiten, was sich im Programm von Franz Schuberts „Die Nacht“ bis zu „Wieder hier“ von Marius Müller-Westernhagen widerspiegelt. Auch die Schlagersternchen liefern Songmaterial. Von Gus Backus „Der Mann im Mond“ oder „Lady Sunshine und Mister Moon“ von Conny Froeboess aus den 60ern bis zu Peter Schillings legendärem „Major Tom“, der während der Neuen Deutschen Welle zum Kulthit wurde. Den Schlusspunkt wollen Chor und Gäste gemeinsam singend setzen mit „Der Mond ist aufgegangen“ nach dem Gedicht von Matthias Claudius.

Info Instrumentalisten begleiten die Chorsänger Band und Musiker Instrumental begleiten die Sänger Jürgen Otto (Klavier), Ludger Bergkemper (E-Bass) von den Dorfmusikanten und Daniel Borgers (Schlagzeug) sowie die Saxophonistinnen Brigitte Hakvoort und Dorothe Steinbring (Blasorchester Loikum). Termine Das Herbstkonzert unter dem Motto „Auf zum Mond“ findet statt am Samstag, 9. November, 19.30 Uhr, und am Sonntag, 10. November, 17 Uhr, jeweils in der Hamminkelner Bürgerhalle, Marktstraße 17. Vorverkauf Karten gibt es für zwölf Euro im Vorverkauf bei Lotto Biggel in Hamminkeln am Molkereiplatz 1.

Chorsprecher Karl-Heinz Merz und Dirigent Marcel Bönninger freuen sich auf die Konzertabende im November und die Geschichte, die der MGV Bleib treu dabei erzählen will. Nach ihren Angaben ist es Zufall, dass die musikalische Mondlandung 50 Jahre nach der ersten erfolgreichen bemannten Planetenlandung durch die Mannschaft der Apollo 11 stattfindet. „Das Thema Mond steht in unserem Themenspeicher, es sorgt für positive Assoziationen und gute Schwingungen“, sagt Marcel Böninger. Eine Vielfalt von Liedern beschäftigt sich mit dem Himmelsgestirn, die sich auf einen Männerchor zuschneiden lässt. Optisch ist der Mond ohnehin reizvoll, da werden sich die Akteure eine Menge einfallen lassen. Zuletzt haben sie mit „Nostalgie in Berlin“ zusammen mit der Heimatbühne gezeigt, welche Wirkung gute Bühnenszenen bei einem Chorkonzert entwickeln.

Diesmal kommt es auch auf den Blickwinkel an. Marcel Bönninger schaut mit den Sänger in Teil eins des Konzerts den Mond von unten aus irdischer Sicht an, zum Beispiel in „Der Mann im Mond“ von den Prinzen. Im zweiten Abschnitt geht die musikalische Reise ins Universum inklusive Blick aus der Raumschiffkapsel in Frank Sinatras „Fly me to the moon“.