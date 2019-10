Ausbildungsinitiative Kreis Wesel : Fünf Thesen zur Ausbildung

Ausbildungsinitiative Wesel (v.l.): Sabine Hanzen-Paprott (Arbeitsagentur), Christine Thannheiser-Rumpf (Byk), Norbert Borgmann (Kreishandwerkschaft), Jutta Burandt (Jobcenter), Jürgen Kaiser (IHK), Hans Nakath (Akademie Klausenhof), Ulrich Rose (Entwicklungsagentur Kreis Wesel) und Martin Jonetzko (Unternehmerverband).

Kreis Wesel Der Ausbildungsmarkt verändert sich. Wie blicken Experten auf die Entwicklung? Eine Annäherung in fünf Thesen zum Abschluss unserer Ausbildungsserie.

Wenn in einer großen Runde Arbeitgeber, Arbeitsagentur, Unternehmervertreter und Handelskammer auf den Ausbildungsmarkt blicken, dann gibt es ein differenziertes Bild, dann herrschen nicht nur Schwarz- und Weißtöne vor, sondern es gibt auch die wertvollen Zwischentöne. 15 Folgen lang haben wir auch in diesem Sommer die Bandbreite der Ausbildungsinitiative im Kreis Wesel präsentiert. Hier sorgen Experten aus verschiedenen Blickwinkeln dafür, dass alle Jugendlichen eine Ausbildungsstelle finden. Die Aufgaben haben sich gewandelt – das hat Gründe. Wir versuchen uns dem Thema Ausbildung zum Serienabschluss in Thesenform zu nähern.

1 Nie war die Chance auf eine hochwertige Ausbildung so gut wie heute.

Die Unternehmen kämpfen um gute Azubis. Vor wenigen Wochen sorgte die Nachricht für Erstaunen, dass es im Kreis Wesel erstmals mehr Lehrstellen als Auszubildende gibt. Die Unternehmen sind also gezwungen, in die Qualität der Ausbildung zu investieren. Formate wie das Azubi-Speed-Dating, das nun auch in Wesel stattfindet, sind nicht nur eine Chance für die Azubis. Auch die Unternehmen können hier in Kontakt zu ihren potenziellen Nachwuchskräften treten. Auch in einer so späten Phase des Ausbildungsjahres birgt dieses Format noch Chancen.

2 Die Ausbildungsvielfalt sorgt bei manchem Lehrstellen-Bewerber für eine Qual der Wahl.

Es bedarf einer sorgsamen Vorbereitung der Berufswahl, sagt Christine Thannheiser-Rumpf, Ausbildungsleiterin bei der Altana-Tochter Byk Chemie in Wesel. „Man muss schauen: Wo sind meine Interessen, Neigungen, Fähigkeiten?“ Viel Eigeninitiative ist dabei gefragt. Will man sein Hobby zum Beruf machen oder will man dies gerade nicht? Viele Fragen sind zu bedenken. Es gibt eine Reihe von Informationsmöglichkeiten, etwa im Internet. Damit steigt aber bei manchem auch die Unsicherheit, ob die richtige Wahl getroffen wurde. „Man kann nicht jeden Beruf kennenlernen“, sagt Sabine Hanzen-Paprotta von der Weseler Agentur für Arbeit. Und auch, wenn die Ausbildung zum Start einmal nicht so rosig verläuft, sollte der Azubi sich Zeit geben. „Nicht gleich die Flinte ins Korn werfen, das Gespräch mit dem Arbeitgeber suchen“, rät Christine Thannheiser-Rumpf.

3 Ausbildung ist für Unternehmen mittlerweile eine Visitenkarte.

Employee Branding ist das Stichwort: Wenn man ein guter Arbeitgeber und Ausbildungsbetrieb ist, in dem das Team gerne tätig ist, spricht sich das herum. Das ist beste Werbung für ein Unternehmen. Noch vor Jahren hätte man nicht geglaubt, dass große Discounter wie Aldi und Lidl mal Werbetafeln dafür nutzen, Auszubildende zu suchen, statt die Hackfleischpreise aufzudrucken. Dieses Beispiel zeigt: Gute Ausbildung ist ein Werbefaktor. Auch deshalb bilden Betriebe gerne aus. „Die Bereitschaft, auszubilden, ist steigend“, bilanziert Jürgen Kaiser von der Industrie- und Handelskammer. Das hänge auch mit einem hohen Fachkräftebedarf zusammen. Die geburtenstarken Jahrgänge gehen jetzt in den Ruhestand. Es gibt mehr offene Stellen. „Ausbildung ist der beste Schutz gegen Fachkräftemangel“, sagt Kaiser. „Ausbildung liegt im ureigenen Interesse des Unternehmens“, betont auch Norbert Borgmann, stellvertretender Kreishandwerksmeister. Zwar investiere er Geld in die Ausbildung, und der Azubi sei die Hälfte der Zeit nicht im Unternehmen, sondern lerne an der Berufsschule. „Aber“, so sagt er, „am Ende hat man dann auch wirklich die Fachkräfte, die man im Unternehmen benötigt.“

4 Eine gute Ausbildung wirkt besser als ein halbgutes Studium.

„Der Trend zur höheren Schulbildung hält an“, sagt Sabine Hanzen-Paprotta. Immer mehr Jugendliche studieren, aber sind sie an Universität und Hochschule immer richtig aufgehoben? Die Ausbildungsexperten der Initiative haben da durchaus ihre Zweifel. „Ein Studium ist nicht alles“, sagt etwa Martin Jonetzko vom Unternehmerverband. Wer sich weiterbilden möchte, für den sei auch eine Ausbildung zum Start mit einem möglichen Studium im Anschluss eine Alternative. „Wenn ein Azubi merkt, dass ihm die Ausbildung nicht reicht, gibt es die Möglichkeit eines berufsbegleitenden Studiums. Es gibt bei uns im Unternehmen vielfältige Möglichkeiten der berufsbegleitenden Fortbildung“, sagt Byk-Ausbildungsleiterin Christine Thannheiser-Rumpf. Ihr Unternehmen wolle Perspektiven aufzeigen, Chancen bieten. Norbert Borgmann wirbt hier für das Handwerk, das auch in Zeiten der Digitalisierung noch Chancen biete. Er könne sich nicht vorstellen, dass in 20 Jahren die Abwasserleitung von einem Roboter erneuert wird. Bei so individuellen Arbeiten im Handwerk mit passgenauen Lösungen könne künstliche Intelligenz nicht helfen. Da brauche es die Intelligenz des Handwerkers.

5 Trotz großer Chancen: Disziplin muss jeder Azubi mitbringen.