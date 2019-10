Am Samstag, 12. Oktober, in Wesel : Großer Aktionstag gegen Krebs im Marien-Hospital

Am Samstag, 12. Oktober, in Wesel

Wesel Das Niederrheinische Zentrum für Tumorerkrankungen bietet am Samstag, 12. Oktober, ein umfangreiches Programm.

Mit einem Aktionstag unter dem Motto „Krebs im Blick“ stellt sich das NZT erstmals der breiten Öffentlichkeit vor. Die Veranstaltung findet am Samstag, 12. Oktober, 10 bis 14 Uhr, im Marien-Hospital Wesel statt. Auf dem Programm stehen unter anderem ärztliche Beratung, Vorsorge-Untersuchungen und Workshops. Selbsthilfegruppen präsentieren sich ebenso wie Fachfirmen. „Hingucker“ auf dem Krankenhaus-Vorplatz ist eine begehbare Lunge, zu der Oberarzt Uwe Monser, Leitender Arzt der Thoraxchirurgie in Emmerich, stündlich Führungen anbietet. Die Veranstaltung richtet sich nicht nur an Krebspatienten, sondern ausdrücklich auch an Angehörige und interessierte Besucher, die nicht an Krebs erkrankt sind.