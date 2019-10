Schermbecker Gesamtschüler aktiv in Marienthal : Neue Texte und Bilder auf alten Tafeln

Schermbeck/Marienthal 46 Schermbecker Gesamtschüler haben zusammen mit zwei Lehrern den Marienthaler Balladenweg neu gestaltet.

Die Pasta im Marienthaler Gasthaus Hartmann hatten sich die 46 Schüler der Schermbecker Gesamtschule am Freitag redlich verdient. Zwei Stunden lang hatten sie – nach einer vorangegangenen Klausur – dem Dauerregen getrotzt und in Begleitung ihrer Lehrer Norbert Hohmann und Miriam Jacobi während eines Rundgangs die Tafeln für den Balladenweg des Isseldorfes nacheinander mit neuen Texten und Bildern bestückt, bis die Klebestreifen wegen der Kälte und Nässe einfach nicht mehr kleben wollten.

Begleitet wurden die Schermbecker von Karl-Heinz Elmer, dem Vorsitzenden des Marienthaler Kulturkreises. Er hatte im Jahre 2016 die Betreuung des Balladenweges an die ehemalige Gesamtschullehrerin Irmgard Borgard übergeben. Sie entwickelte die Idee, die bislang lediglich mit den Balladentexten versehenen 17 Stationstafeln völlig neu zu gestalten und fand bei ihrer „alten“ Schule offene Ohren. Die Schüler von zwei Leistungskursen der Q 2 haben im Schuljahr 2019/2020 im Fach Deutsch mit Schulleiter Norbert Hohmann und im Fach Geschichte mit der Lehrerin Miriam Jacobi immer dann, wenn es die Unterrichtszeit zuließ, an ihren Ideen gearbeitet. Die Entscheidung über die Auswahl der Texte war an keine Vorgaben gebunden; sie war ausschließlich orientiert am Interesse für den Text.

Wie viel Einfallsreichtum die Q-2-Schüler bewiesen, wurde beim Aufhängen der in Folien eingeschweißten Texte und Bilder deutlich. Die Wanderer erwartet auf dem etwa fünf Kilometer langen Rundweg eine interessante Mischung aus ihnen vertrauten, traditionellen Balladen einerseits und modernen, manchmal englischsprachigen Texten. Die erste Tafel steht neben dem Parkplatz am Kiosk. Von dort führt der Weg an Feldern und Wiesen vorbei zunächst in Richtung Gertendorf, von dort nach Süden über die Straße Im Schwarzen Grund im Schermbecker Ortsteil Weselerwald. Westlich der Marienthaler Straße folgt man der Straße Wöllenbruch nach Nordwesten bis zum Klosterweg. Über den Hanßemannsweg führt der Weg zur kleinen Holzbrücke an der Issel. Von der Mündung des Winzelbaches in die Issel kommt man zurück zum Marienthaler Ortskern.