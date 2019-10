Bürgermonitor Wesel : Ärger über verschwendete Medikamente

Michael Jilek, Sprecher der Apotheker in Wesel, beklagt, dass aktuell rund 250 Medikamente bundesweit nicht mehr lieferbar seien. Grund sei, dass Pharmaunternehmen im Ausland mehr Geld für ihre Produkte bekommen. Foto: Fritz Schubert

Wesel Bürger und Apotheker ärgern sich gleichermaßen über die Arzneimittelindustrie: Warum müssen so viele Medikamente weggeworfen? Michael Jilek als Sprecher Apotheker in Wesel sagt: „Es gibt kaum eine Chance, das Rad zurückzudrehen.“

Dass in der Klimadebatte auch das Thema Lebensmittelverschwendung in den Fokus gerückt ist, findet durchaus die Zustimmung von Maria-Elisabeth Kerbitz. Doch die Weselerin fragt sich, warum sich öffentlich niemand beklagt, dass Jahr für Jahr tonnenweise Arzneimittel im Müll landen. „Als ich noch ein Kind war“, erinnert sich die 73-Jährige, „ist man mit dem Rezept vom Arzt zum Apotheker gegangen, der dann die benötigte Anzahl der Pillen in ein Tütchen abgefüllt hat. Oder man bekam ein Briefchen mit irgendeinem Pulver.“ Jedenfalls sei damals nicht so viel weggeworfen worden. „Heute bekommt man gleiche Dutzende Tabletten, von denen am Ende die meisten weggeworfen werden. Warum müssen die Packungen nur so groß sein?“

Diese Frage hat unsere Redaktion Michael Jilek, dem Sprecher der Weseler Apotheker, gestellt. Der 69-jährige Büdericher, bekannt, Missstände anzuprangern, kann die Kritik der Weselerin gut nachvollziehen. Auch er bedauert sehr, dass „wir in einer Wegwerfgesellschaft leben“, in der man zu vernünftigen Preisen kein Elektrogerät mehr reparieren lassen könne. Ernüchtert stellt er fest: „Wir haben uns durch Gesetze, was Hygiene und Kontrollvorschriften und die Beaufsichtigung von Arbeit angeht, so eingeschränkt, dass wir keine Chance haben, das Rad zurückzudrehen.“ Er selbst hat in seiner Lehrzeit noch Pillen gedreht.

In seiner Apotheke am Büdericher Marktplatz werden unter anderem noch Salben selbst herstellt. Der Aufwand, der da getrieben werden müsse, erzählt Jilek, sei kaum vorstellbar. Grund seien zahlreiche neue Gesetze, die in den vergangenen Jahren verabschiedet worden sind. „Wir müssen eine Herstellungsanweisung sowie eine Plausibilitätsprüfung erstellen und ein Herstellungsprotokoll führen – das sind mehrere DIN-A4-Blätter.“ Und am Ende müsse eine zweite Person das alles abzeichnen.

Aus seiner Sicht könnten tatsächlich viele Medikamente abgefüllt werden. Doch das übertriebene Hygienebewusstsein lasse das nicht zu. Außerdem gäbe es dann das Problem, dass der Apotheker diese Dienstleistung in Rechnung stellen müsste. „Es müsste dafür eine Erstattung geben. Ich glaube aber nicht, dass wir mit den Niedrigpreisen der Industrieprodukte konkurrieren könnten.“ In diesem Zusammenhang beklagt Jilek, dass die Krankenkassen Deutschland durch regressive Verträge zu einem Niedrigpreisland gemacht hätten: „Die Preise wurden immer weiter gedrückt.“ Fakt sei auch, dass bundesweit aktuell rund 250 Medikamente nicht mehr lieferbar seien. Jilek vermutet, dass es für viele Pharmaunternehmen finanziell attraktiver sei, ins Ausland zu verkaufen, wo es andere Preise gebe. Dass die NRW-Landesregierung im Herbst 2018 eine Ausnahmegenehmigung erteilt habe, damit Apotheker dringend benötigte Grippeimpfspritzen aus Frankreich importieren konnten, bestärkt ihn in seiner Annahme.

Das Medikamente viel zu oft im Müll landen, kritisiert auch der Allgemeinmediziner Michael Weyer, Vorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung im Kreis Wesel. „Das ist wirklich eine Schande. Das Problem ist, dass wir Blisterpackungen haben, in denen jede Tablette einzeln verpackt ist. Apotheker und auch wir Ärzte dürfen diese Medikamente nicht entgegennehmen und dann weitergeben.“ Wichtig sei, dass Patienten nicht mehr benötigte und abgelaufene Medikamente nicht in der Toilette entsorgen, sondern am Tag der Müllabfuhr in die graue Tonne geben. „Denn bei uns im Kreis wird ja der Restmüll verbrannt.“ Er selbst nimmt richtig gelagerte Medikamente auch dann noch, wenn kurz zuvor das Haltbarkeitsdatum abgelaufen ist.