Stadt Hamminkeln will sieben neue Stellen schaffen : Baumpflege in Eigenregie geplant

Bäume wie diese 13 Meter hohe Edelkastanie an der Bislicher Straße in Hamminkeln – ein Naturdenkmal – brauchen Pflege. Die Stadt Hamminkeln will dafür neue Mitarbeiter einstellen. Foto: Sebastian Peters

Hamminkeln Die Hamminkelner Verwaltung will sieben neue Stellen. Die Politik ist überrascht.

Für eine heftige Debatte sorgte im Hauptausschuss die zweite Änderung des Stellenplans in diesem Jahr. Das lag an drei Ursachen. Erstens sind steigende Personalkosten immer problematisch in angespannter Haushaltslage. Zweitens ist der Zeitpunkt für einen Nachschlag kurz vor Jahresende ungewöhnlich. Und drittens stehen die Haushaltsberatungen 2020 der Fraktionen ohnehin bevor, in denen der Stellenplan traditionell einer der Kernpunkte ist.

Öffentliche Veranstaltung Über die sieben neuen Stellen wird der Rat in seiner nächsten Sitzung am Donnerstag, 10. Oktober, entscheiden. Und zwar ab 17 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses an der Brüner Straße.

Johannes Flaswinkel (Grüne) sprach angesichts der Personalpläne von einer „Wünsch-Dir-was“-Methode, Silke Westerhoff (FDP) monierte die „bauläufige Vorstellung“ durch die Verwaltung. Jörg Adams (SPD) erkannte „Erklärungsbedarf“, und Dieter Wigger (CDU) sprach von einem „gehörigen Schluck aus der Pulle“. In der Tat hatte die Verwaltung sieben Stellen nachgeschoben. Es geht dabei um rund 500.000 Euro Personalkosten. Am Ende entscheiden muss nun der Rat.

Die Eile ist dadurch bedingt, dass die Stadt Besetzungsverfahren noch dieses Jahr umsetzen und so Fakten schaffen will, bevor die neuen Etatdebatten möglicherweise eine andere Richtung vorgeben. Allerdings haben die verlangten Stellen unterschiedliche Qualität und niemand weiß, ob die Ausschreibungen in einigen Sparten angesichts bisheriger Besetzungsprobleme erfolgreich sein werden. Unzweifelhaft ist die Umwandlung der Stelle der Klimamanagerin in eine feste, ebenso die Besetzung des Badbetriebsleiters. Nicht so klar ist der IT-Posten für das Dokumentenmanagement, die Bürgermeister Bernd Romanski fordert. Überraschend kam die eines Arbeitssicherheits-Ingenieurs hinzu. Angesichts der zu bewältigenden Förder-Projekte sollen Bauordnung und Tiefbau je einen Ingenieur erhalten. Kämen die nicht, würde eben „manches nicht zu machen sein“, sagte Bernd Romanski.