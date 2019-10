Pflegeheim Martinistift in Wesel : Schützenfest im Martinistift ein Volltreffer

Wesel Nach etlichen Versuchen gelang Wolfgang Baehr der finale Treffer. Spontan wählte er seine Ehefrau Margot zu seiner Schützenkönigin. Die beiden hatten erst vor zwei Jahren im Martinistift den Bund der Ehe geschlossen.

Zu Beginn hielt Veronika Stracke, ehrenamtliche Mitarbeiterin und Pastoralreferentin in Ruhestand, einen Wortgottesdienst in der Turmkapelle der Martinikirche mit dem Thema „Wir sind alle wie Blumen in Gottes Garten“. Er war so gut besucht, dass 60 Liedzettel nicht ausreichten.