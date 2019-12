Veranstaltung in Korschenbroich : Die Gefahr des plötzlichen Herztods

Korschenbroich Während der Herzwochen klärten Spezialisten über Risiken und Vorbeugung auf.

Am plötzlichen Herztod sterben laut Oberarzt Dennis Rottländer deutschlandweit jährlich 65.000 bis 200.000 Menschen. Ursache ist eine bösartige Herzrhythmusstörung, die in wenigen Sekunden zum Herzstillstand führt. Ohne Wiederbelebungsversuche sinkt die Überlebenswahrscheinlichkeit um zehn Prozent pro Minute. Ein ernstes Thema also, über das die Deutsche Herzstiftung im Verbund mit Experten des Lukaskrankenhauses, Rheinland Klinikum, zu den diesjährigen Herzwochen informiert. Chefarzt Prof. Michael Haude stellte die Herzstiftung vor. Sie ist aktiv an patientennaher Herzforschung beteiligt, bietet Aufklärungs- und Informationsveranstaltungen an.