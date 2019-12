Posse aus Korschenbroich : Der lange Weg zu Hinweistafeln für Liedberg

Ein Ortsschild hat Liedberg bereits. Die Hinweistafeln an der Autobahn lassen hingegen noch auf sich warten. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Korschenbroich Seit September 2018 bemüht sich die Stadt Korschenbroich um „Touristische Unterrichtungstafeln“ für den historischen Kern der Ortschaft. Ein Bewilligungsverfahren mit Tücken.

Es klang wie eine nette Idee. Zwei „Touristische Unterrichtungstafeln“ sollten an der A 46 aufgestellt werden, um auf den historischen Ortskern von Liedberg hinzuweisen. Was dann jedoch folgte, kann Patrick Gorzelanczyk, Leiter des Referats des Bürgermeisters, nur noch ironisch kommentieren. Am Dienstag im Ausschuss für Wirtschaftsförderung nannte er das Verfahren ein „Musterbeispiel für Entbürokratisierung“.