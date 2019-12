Initiative aus Korschenbroich und Kaarst : Lesepartner motivieren Kinder mit Leseschwäche

Korschenbroich Weil der Bedarf hoch ist, sucht die Initiative noch weitere Unterstützer. Träger der Aktion ist der Förderverein der Volkshochschule Kaarst-Korschenbroich.

Die Gründe für eine Leseschwäche oder gar -verweigerung sind vielfältig. Mögliche Ursachen sind Schüchternheit, soziale Defizite, ein Migrationshintergrund. Leistungsdruck verschärft die Situation für betroffene Kinder eher als das er hilft. Vor acht Jahren riefen daher Hanno Wilsch und Ingrid Hartmann-Scheer die Lesepartnerschaft ins Leben, zunächst in Kaarst und ein Jahr später in Korschenbroich. Träger der Initiative ist der Förderverein der Volkshochschule Kaarst-Korschenbroich. „Wir wollen jedes Kind ohne Leistungsdruck da abholen, wo es steht. Jedes Kind kann etwas, und wir wollen ihm die Chance geben, das zu zeigen“, so Hartmann-Scheer.