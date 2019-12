Bürgermonitor : Streit um Erdbecken in Drölsholz

Streit um Erdbecken in Drölsholz

Der Ursprung der Diskussionen: In Drölsholz ist im Zuge eines Bauverfahrens eine Erdgrube ausgehoben worden, um Regenwasser in den Kanal abzuleiten. Direkt neben dem Haus der Familie Reifschneider. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Korschenbroich Neben dem Haus von Siegbert Reifschneider ist ein Loch ausgehoben worden. Es soll Regenwasser zwischenspeichern und in den Kanal ableiten. Für den Nachbarn ist es eine potenzielle Sicherheitsgefahr und Geruchsbelastung.

Seit 28 Jahren wohnt Siegbert Reifschneider mit seiner Frau Andrea in Drölsholz. Seit einem halben Jahr ist vor seinem Wohnzimmerfenster ein Loch. Ein Erdbecken, um Niederschlagswasser zu speichern und später in den Kanal einzuleiten. Eine Lösung, die Reifschneider nicht versteht. Er sieht in dem Loch eine Sicherheitsgefahr. Befürchtet eine mögliche Geruchsbelästigung.