Tierisches Fotoshooting in Erkrath : Mit der Kuh auf dem Catwalk

Korschenbroich/Erkrath Für ein Fotoshooting der Rinder-Union West fuhr der Korschenbroicher Landwirt Stefan Kreutzer mit zwei Tieren zu einem Erkrather Autofriedhof. Das Ergebnis dieses skurrilen Termins soll für Bullen-Sperma werben.

Die Kühe, die an diesem Tag auf dem Autofriedhof in Erkrath ihr Model-Können zeigten, kommen eigentlich aus Korschenbroich. Dort stehen sie gewöhnlich im Stall von Landwirt Stefan Kreutzer. „Ich bin von der Rinder-Union West angesprochen worden“, sagt Kreutzer. „Die brauchten noch Kühe für ein Fotoshooting.“ Der Autofriedhof in Erkrath stand als Kulisse bereits fest. Doch in der Gegend gibt es wenig Landwirtschaft. Also ließ sich Kreutzer überzeugen, mit zwei seiner Kühe aus Korschenbroich anzureisen.