Polizei warnt vor der dreisten Masche der Kriminellen : „Falsche Polizisten“ erbeuten Geld von 78-jähriger Frau

Erkrath Als „falsche Polizisten haben Trickbetrüger am Telefon in der vergangenen Woche eine 78 Jahre alte Frau aus Erkrath (Ortsteil Hochdahl) um mehrere Tausend Euro betrogen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt noch einmal eindringlich vor der dreisten Masche der Kriminellen.

Bereits am Mittwoch, 27. November, erhielt die Erkratherin einen Anruf: Ein Mann meldete sich und gab sich als Kriminalbeamter der Polizei Erkrath aus. Er gab an, die Polizei habe Hinweise darauf, es gebe bei der Bank der Erkratherin eine undichte Stelle, welche falsche Geldscheine in Umlauf bringe. Die Kripo benötige nun Hilfe der Erkratherin, um den Übeltätern eine Falle zu stellen. Dazu solle sie das Geld von ihrem Sparbuch abheben, so dass die Polizei die falschen Scheine konkret zuordnen könne. Der Anrufer setzte die Dame am Telefon massiv unter Druck. Außerdem wurde sie mehrmals zu anderen vermeintlichen Polizeibeamten weiterverbunden. Letztendlich erklärte sich die Dame bereit, das Geld von der Bank abzuheben. Als die Frau gegen 17 Uhr von ihrem Gang zur Bank zurückkehrte, schellte ein ihr unbekannter Mann kurz darauf an ihrer Wohnungstür. Er nannte ihr ein Passwort, welches ihr der Mann am Telefon genannt hatte, und sie übergab dem Abholer daraufhin ihre Ersparnisse (eine fünfstellige Summe Bargeld). Am nächsten Tag wurde die Erkratherin stutzig und erkundigte sich bei der echten Polizei nach dem Verbleib ihres Geldes, wodurch der Schwindel aufflog.