Die Tat geschah in Erkrath : Gericht: Arrest für versuchten Tankstellen-Überfall

Erkrath Zwei Jugendliche, die in Erkrath Beute machen wollten, hofften jetzt auf ein milderes Urteil – ohne Erfolg.

Nach den Weihnachtstagen 2018 wollten sie die Total-Tankstelle in der Schimmelbuschstraße überfallen. Weil die Kassiererin gerade eine Zigarettenpause machte, standen sie vor verschlossener Türe und ergriffen die Flucht. Das Amtsgericht hatte einen der beiden Angeklagten zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren auf Bewährung verurteilt, dazu muss der mittlerweile 18-Jährige eine vierwöchige Arreststrafe absitzen. Ihm hatte die Anklage dazu auch noch Körperverletzung in zwei Fällen vorgeworfen. Sein Komplize beim Tankstellenüberfall war zu zwei Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden, er sitzt seit der Tat am 27. Dezember in Untersuchungshaft.

Doch dem 18-Jährigen wurden dazu noch Körperverletzung in zwei Fällen vorgeworfen. Am 15. Februar 2018 soll er auf dem Schulhof am Holterhöfchen in Hilden mit jemandem in Streit geraten sein. Eine unbeteiligte Zeugin soll sich dem Geschehen von hinten genähert haben, als sich der Angeklagte unvermittelt umgedreht und ihr mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben soll. Die junge Frau fiel daraufhin mit dem Kopf auf den Steinboden und verlor das Bewusstsein. Mit einem Nasenbeinbruch wurde sie auf der Intensivstation eines Hildener Krankenhauses eingeliefert.