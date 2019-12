Neue Aspekte des Waldsterbens : Pilz bedroht Erkather Eschen

Eschensterben: Wolfgang Sternberg hat an einem Ast Pilzbefall entdeckt. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath Rund 30 Eschen sind im Neandertal befallen. Gegen den agressiven Pilz gibt es bislang keine Mittel.

Bis zu 40 Meter hoch und 300 Jahre alt kann die Esche, ein in deutschen Wäldern und Gärten einheimischer Laubbaum, werden. Doch viele junge und mittelalte Bäume werden weder diese Ausmaße noch das ein solch stolzes Alter erreichen. Das verhindert ein unscheinbarer Pilz namens Falsches Weißes Stengelbecherchen (Hymenoscyphus pseudoalbidus). Der aus Ostasien stammende Pilz trat vor gut 15 Jahren das erste Mal auf. Er befällt zuerst die Blätter, die sich daraufhin schon im Frühsommer braun färben. Dann geht er ins Mark über, es bilden sich Geschwüre an Ästen und Stamm aus, die die Wasserversorgung unterbrechen, so dass schließlich der ganze Baum abstirbt. Zudem befallen die geschwächten Bäume oft auch andere Schädlinge wie der Hallimasch, ebenfalls ein Pilz, oder der Eschenbastkäfer.