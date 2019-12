Plakate in Korschenbroich : Kampagne gegen Digitale Gewalt und Cybermobbing

Korschenbroich Die Frauenberatungsstelle des Rhein-Kreis Neuss will gemeinsam mit der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Korschenbroich Nora Osmani auf das Thema aufmerksam machen.

Mit einer landesweite Plakat-Kampagne möchten die Frauenberatungsstellen auf digitale Gewalt aufmerksam machen. Ein Plakat ist auch in Korschenbroich zu sehen, direkt am Bahnhof.

Um über digitale Risiken zu informieren, bietet die Frauenberatungsstelle FhF Neuss in lockerer Folge eine offene Sprechzeit (in der Frauenberatungsstelle, Markt 1-7 in Neuss) rund um Fragen zu digitalen Risiken und präventiven Möglichkeiten an. Die genauen Termine sind auf der Homepage www.fbst-ne.de veröffentlicht. Für 2020 sind auch Sprechstunden in den Städten und Gemeinden des Rhein-Kreises Neuss in Planung.