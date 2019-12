Sportlerehrung der Stadt Korschenbroich : Medaillensegen und Weltmeister-Jonglage

Korschenbroich Bei der 42. Sportlerehrung wurden die erfolgreichsten Athleten des Jahres in Korschenbroich geehrt. Esther Kniebaum-Nick und Jonas Völler sind Sportler des Jahres. Die U-15 Mädchen des „SV Glehn“ wurden Mannschaft des Jahres.

Thomas Dückers fand sich in ungewohnter Rolle wieder. Gaststar Luca Pferdmenges wählte den städtischen Beigeordneten als Assistenten aus, um über dessen Körper hinweg mit Messern zu jonglieren. Da der 18-jährige Jongleur als mehrfacher Weltmeister seines Fachs den Auftritt in der Aula des Gymnasiums zuvor mit Eleganz und Geschick serviert hatte, meisterte Dückers den spektakulären Show-Part absolut entspannt.

Wesentlich stärker ausgeprägt dürfte der Nervenkitzel gewesen sein, wie der Medaillensegen aussehen würde. Und Medaillen gab es auch in diesem Jahr wieder reichlich in Sportarten wie Fußball, Leichtathletik, Tennis, Schwimmen und im Kampfsport Qwan Ki Do. Das Moderatorenduo Dirk Katarius, Vorsitzender des Stadtsportverbands, und Journalistin Birgit Wilms listete erneut im lockeren Schlagabtausch beeindruckende Leistungen in Sport und Ehrenamt. Bürgermeister Marc Venen bekannte, stolz zu sein auf die Szene vor Ort. Unter den Gästen begrüßte er den Bundestagsabgeordneten Ansgar Heveling, NRW-Finanzminister Lutz Lienenkämper und Gyko-Hausherrn Andreas Müller. Erstmals wurden nicht nur Altsilber-Medaillen verliehen, sondern auch Münzen in Bronze, Silber und Gold unterschiedliche Anforderungslevels optisch herausgestellt.

Medaillen gingen an die Gyko-Staffel mit Valentin Bones, Falk Huppertz, Kira Kanditt, Lasse Nickel und Juri Hannemann. „Das ist schon große Klasse“, lobte Wilms die Leistung des Quintetts, das unter den Teilnehmern von 120 Schulen den fünften Platz in der Mannschaftswertung des Schülerlaufs beim Köln-Marathon erreicht hatte. In großer Besetzung trat die Teutonia Kleinenbroich Mannschaft E3 an. Die Stadtmeister setzten in einheitlich blauen Sportjacken einen kräftigen Farbaktzent. Zu früheren Sportlerehrungen begeisterten die Rhönradturnerinnen des TV Germania Liedberg mit tollen Showeinlagen. An diesem Abend ernteten sie einen wahren Medaillensegen.