Erstes Advent-Wochenende : Viel Abwechslung beim Liedberger Weihnachtsmarkt

Weihnachtsstimmung am Advent-Wochenende in Liedberg. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Korschenbroich Mehr als 50 Stände und Fachwerkbuden, ein kostenloses Musikprogramm. Die Besucher im historischen Ortskern kamen am ersten Advent-Wochenende voll auf ihre Kosten.

Im historischen Ortskern von Liedberg fand am ersten Advent-Wochenende zum 27. Mal der traditionelle Weihnachtsmarkt statt. Die Besucher erfreuten sich an den außergewöhnlichen weihnachtlichen Artikeln, die an den über 50 Ständen und Fachwerkbuden angeboten wurden. Handgefertigte Krippen, Holzkunst, Keramik, Korbwaren, Zinnfiguren – für jeden Geschmack wurde etwas geboten.