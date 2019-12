Konzertreihe in Korschenbroich : So geht es mit dem Jazzcafé weiter

So geht es mit dem Jazzcafé weiter

Konzertreihe in Korschenbroich

Korschenbroich Die Jazzcaféreihe 2019 endete am Freitag, die Jazzcaféreihe 2020 kündigt sich bereits an. Der künstlerische Leiter Leonard Gincberg hat auch für das kommende Jahr wieder ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt.

Seit 23 Jahren ist Leonard Gincberg künstlerischer Leiter des Korschenbroicher Jazzcafés. Eine lange Zeit. Und doch schafft er es noch heute für Abwechslung zu sorgen. Das liegt zum einen an den vielen Bewerbungen, die er erhält. Aber Gincberg spricht auch regelmäßig neue Künstler an. So sind für das Jahr 2020 wieder sechs ganz unterschiedliche Konzerte zusammengekommen. Ein Überblick