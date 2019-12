In Kleinenbroich und Glehn : Neuer Filialleiter für zwei Sparkassen

Korschenbroich Pascal Horwat übernimmt die Leitung von zwei Sparkassen-Filialen. Der 35-Jährige war zuletzt zwei Jahre lang Filialleiter an der Preußenstraße in Neuss.

Leiterwechsel an zwei Sparkassen-Standorten im Stadtgebiet. Pascal Horwat (35) ist die Leitung der Filialen in Glehn und Kleinenbroich übertragen worden. Die bisherigen Leiter Dietmar Offermanns (Glehn) und Dirk Klasen (Kleinenbroich) haben andere Aufgaben beim Kreditinstitut übernommen. Horwat war über sieben Jahre in den Filialen in Glehn und Korschenbroich als Kundenberater im Einsatz, in den vergangenen zwei Jahren leitete er die Filiale an der Preußenstraße in Neuss.