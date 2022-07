Kultur in Radevormwald : „Nightshake“ spielt Klassiker aus sechs Jahrzehnten

„Nightshake“, das sind Rick Derman und Teneja Skrget. Foto: Veranstalter/ Nightshake Duo

Honsberg Das Kulturleben in Honsberg hat wieder Fahrt aufgenommen. Am 20. August ist das Duo „Nightshake“ zu Gast am Dorfhaus und hat klassische Songs aus den Bereichen Pop, Rock, Blues und Country im Gepäck.

Nachdem das Kulturleben in Honsberg mit der Jazz-Matinee wieder einen Neustart geschafft hat, nehmen die Organisatoren der Dorfgemeinschaft bereits das nächste Musikereignis in den Blick. Am Samstag, 20. August, ist das Duo „Nightshake“ zu Gast am Dorfhaus. Sängerin und Gitarristin Teneja Skrget und ihr Duo Partner Rick Derman spielen ein Repertoire mit klassischen Songs aus den Bereichen Pop, Rock, Blues und Country, bei dem jeder auf seine Kosten kommen wird – ein Querschnitt großartiger Musik aus sechs Jahrzehnten.

Das Duo aus Solingen ist seit Jahren auf vielen Festivals und Veranstaltungen vertreten. Teneja Skrget, gebürtig aus Slowenien, hat sich auch als Solokünstlerin einen Namen gemacht. Mit Rick Derman, der aus den USA stammt, hat sie einen kongenialen Partner auf der Bühne. Eigentlich sollten die beiden Musiker bereits vor zwei Jahren in Honsberg auftreten, dann kam die Corona-Pandemie dazwischen. Auch 2021 machte das Coronavirus dem Gastspiel einen Strich durch die Rechnung. Nun jedoch ist –toi, toi, toi – die Bahn frei für das Konzert, das sowohl bei schönem als auch bei Regenwetter stattfinden wird, wie die Veranstalter der Dorfgemeinschaft betonen.

Das Konzert beginnt am Samstag, 20. August, um 18 Uhr am Haus der Dorfgemeinschaft Honsberg am Talsperrenweg. Der Eintritt kostet fünf Euro.

