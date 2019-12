Konzert : Hirten klären über Weihnachtslieder auf

Die „verwirrten Hirten“ der „Talking Horns“ spielten im Jazzcafé im Sandbauernhof klassische Weihnachtslieder in mehreren Varianten. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Die „Talking Horns“ zweifelten Klassiker der Weihnachtszeit an. Mit Musik und Witz geben sie Antworten auf bisher unbekannte Fragen.

Vier Hirten traten am vergangenen Freitagabend im Sandbauernhof auf die Bühne und teilten ihren Zuhörern die eigene Verwirrung mit. Wo wurde Jesus genau geboren? Hirten auf dem Feld, und das mitten im Winter? Und dann all die Jubellieder, die regelmäßig in den letzten Wochen des Jahres gespielt werden.