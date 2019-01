Korschenbroich: Con Musica: Jazzig beschwingt zum 30-Jährigen

Korschenbroich Der Frauenchor Con Musica gab zum 30-jährigen Bestehen ein Konzert im ausverkauften Saal der Alten Schule.

Seit einem dreiviertel Jahr betreut Marc Vogler den Chor. Zum Einstand unter neuer Leitung servierte „Con Musica“ im Saal der ausverkauften Alten Schule ein Revuekonzert mit Focus auf Jazz und dessen Ausläufern in den 1930er Jahren – passend zur Zahl 30 des eigenen Bestehens. Mit dem Titelsong „Sing, sing, sing“ servierten die Sängerinnen einen schwungvollen, gut gelaunten Einstieg. Ebenso zeigten sie zu den Hits „Fly me to the moon“ und „Somewhere“ aus „West Side Story“ eine besonnene und sehnsuchtsvolle Seite. Renate Rebig bestand im Solo zum Gospel „Oh happy Day“, den der Chor sachte aufnahm und zunehmend euphorisch steigerte. Mitreißend keck gelang „Puttin´ on the Ritz“. Der Comedy-Song „Always look on the bright side of life“ strahlte vergnügte Leichtigkeit aus.