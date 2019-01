Traditionsgaststätte in Liedberg: Vom Mitsingabend bis zum Grusel-Dinner

Liedberg Vor 25 Jahren übernahmen Wilfried und Birgit Vennen das Alte Brauhaus, die elterliche Traditionsgaststätte in Liedberg. Gemeinsam mit Tochter und Schwiegersohn lassen sie sich immer wieder neue Veranstaltungen für ihr Lokal einfallen.

Wilfried Vennen kann sich noch gut an seine ersten Tage als verantwortlicher Wirt im Alten Brauhaus erinnern. „Natürlich habe ich mir viele Gedanken gemacht, schließlich habe ich damals meine Beamtenlaufbahn als Briefträger beendet“, sagt der heute 55-Jährige. Doch Vennen wusste, auf was er sich im Januar 1994 einließ, er hatte von klein auf in der elterlichen Gaststätte mitgeholfen. So war es schon immer, seit die Familie Vennen im Jahr 1898 das Alte Brauhaus in Liedberg für 4500 Reichsmark erworben hatte: Eine Generation folgte der vorherigen und übernahm die Traditionsgaststätte.