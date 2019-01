ADFC Korschenbroich: Tourenjahr ganz im Zeichen des Jubiläums

An Touren-Möglichkeiten mangelt es Radfahrern in Korschenbroich nicht. Foto: Stadt Korschenbroich

Kleinenbroich Der ADFC Korschenbroich feiert 25-Jähriges. Mitglieder haben jetzt das Programm für 2019 vorgestellt.

Wie schnell die Zeit vergeht: Der ADFC Korschenbroich feiert 2019 sein 25-jähriges Bestehen. Auf der Mitgliederversammlung in der Gaststätte Schellen war die Stimmung nicht nur deswegen gut. Kassierer Peter Danners verkündete erfreuliche Zahlen. So ist die Zahl der Mitglieder im Vergleich zum Vorjahr geringfügig von 205 auf 209 gestiegen. Ein Manko ist, dass junge Leute fehlen.

Die Bilanz der Touren war positiv: 45 waren angeboten worden, an denen sich insgesamt 535 Radler beteiligten. Wer keine Tour ausließ, legte insgesamt 1.527 Kilometer zurück – und war 156 Stunden und 15 Minuten in der Gesellschaft netter Leute. „Sehr beliebt sind nach wie vor die Mittwochs-Touren“, sagte Danners. In Zahlen ausgedrückt: An den 18 Touren nahmen 209 Personen teil.