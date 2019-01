Unfall in Kleinenbroich: Anhänger umgekippt: Mist blockiert Straße

Unfall in Kleinenbroich

Ein umgekippter Traktor-Anhänger sorgte in Kleinenbroich am Dienstagnachmittag für einen Stau im Berufsverkehr. Foto: Theo Titz

Kleinenbroich Der Unfall eines Traktors hat am Dienstagnachmittag für erhebliche Behinderungen im Berufsverkehr gesorgt. Verletzt wurde niemand.

Ein mit Mist beladener Traktor-Anhänger ist am Dienstagnachmittag in Kleinenbroich umgekippt und hat dadurch für erhebliche Behinderungen im Berufsverkehr auf der L381 gesorgt. Gegen 15 Uhr kippte laut Polizei einem Bauern beim Abbremsen seines Traktors einer seiner beiden Anhänger auf der Raitz-von-Frentz-Straße um. Ein Großteil seiner Ladung Mist sei dadurch auf die Straße gefallen. Verletzt wurde bei dem Umfall niemand. Allerdings versperrte der Anhänger sowie der Mist die Straße in Fahrtrichtung Neuss.