Bruderschaften in Korschenbroich: Vierter König steht an der Krippe in Herrenshoff

Vierter König steht an der Krippe in Herrenshoff

Herrenshoff Die Schützenkönige der Korschenbroicher Bruderschaften stellten die 70 Zentimeter hohe Holzfigur in einer feierlichen Messe zur Krippe. Pfarrer Marc Zimmermann hatte ein zusätzliches Geschenk mitgebracht.

Einen vierten König an der Weihnachtskrippe gibt es als 20-jährige Tradition nur in Korschenbroich. Am Vorabend zum Fest der Erscheinung des Herren wurde er in einer feierlichen Messe von den amtierenden Schützenkönigen aus Herrenshoff und Korschenbroich vor den Stall der Krippe in Herrenshoff gestellt.