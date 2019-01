Bereits seit 1985 offizielle Regelung : Das funktionierende Rolltonnen-System

Das Entsorgen der Rolltonne – hier die gelbe für Verpackungen – ist in Korschenbroich ein altbekanntes Bild. Foto: Birgit Wilms

Korschenbroich Während Mönchengladbach bei der Entsorgung des Hausmülls erst zum 1. Januar von Ring- auf Rolltonne umgestellt hat, kennt die Nachbarstadt gar keine andere Lösung – sie hat sich bereits vor Jahrzehnten etabliert.

Als eine der letzten Großstädte Deutschlands hat Mönchengladbach am 1. Januar sein Entsorgungssystem beim Hausmüll von der kleinen Ring- auf die große Rolltonne umgestellt. Ein Übergang, der im vergangenen Jahr von vielen Diskussionen um Gebühren und das genaue Verfahren begleitet wurde. Der Korschenbroicher könnte über derlei Aufregung nur müde lächeln, denn er ist das System mit der Rolltonne gewöhnt – es ist schon immer da gewesen, erstmals offiziell geregelt seit Januar 1985.

Das System ist damit seit Jahrzehnten etabliert, Anpassungen wurden ab und an lediglich bei den Gefäßgrößen vorgenommen, etwa bei der Einführung einer 240-Liter-Tonne beim Bioabfall. Derzeit gibt es vier verschiedene Tonne, die braune (Bioabfall), die blaue (Papier) sowie die gelbe (Verpackungen) sind jeweils für 120 oder 240 Liter verfügbar, die graue Tonne für den Restmüll zusätzlich für 80 Liter. Zudem gibt es beim Restmüll, Papier und den Verpackungen Containern in der Größe von 770 oder 1100 Litern.

Info Die jährlichen Gebühren in Korschenbroich Gefäß Bei 80 Litern 70,63 Euro, bei 120 Litern 93,75 Euro, bei 240 Litern 167,91 Euro. Container Bei 770 Litern 446,96 Euro, bei 1100 Litern 641,09 Euro. Zuzüglich Grundgebühr von 25 Euro je 40 Liter Restmüllvolumen bzw. Personenzahl.

Auch der Entsorgungsrhythmus, der sich in Mönchengladbach beim Restmüll nun von einer auf zwei Wochen verändert, hat in Korschenbroich einen bereits bewährten Turnus: Restmüll, Bioabfall und Verpackungen werden alle zwei Wochen, das Papier alle vier Wochen abgeholt. Geleert werden alle Tonnen von der Firma Schönmackers, die einen Entsorgungsvertrag mit der Stadt hat und Bioabfall und Grünbündel in die Kompostierungsanlage Korschenbroich bringt sowie den Restmüll und Verpackungen zur Deponie Neuss-Grefrath.

Die Entsorgungsgebühren basieren in Korschenbroich auf einer Kombination aus personen- und gefäßbezogenen Gebühr. Das ist ein Unterschied zum Stadtnachbarn, der die Gebühr – bestehend aus einem Grund- und einem Leistungspreis – auf 15 Liter pro Kopf und Woche, also 30 Liter pro Kopf und zweiwöchiger Leerung, festgelegt hat – bei Nutzung der Biotonne. In Korschenbroich wird zunächst mit 40 Litern pro Kopf und 14-tägiger Leerung gerechnet. So sind Mindestgebühren für eine bestimmte Anzahl von Personen vorgegeben. Nutzt eine weitere Person dasselbe Gefäß, kommt eine Personengebühr in der Höhe von 25 Euro hinzu.

Ein Rechenbeispiel für eine dreiköpfige Familie: In Mönchengladbach zahlt der dreiköpfige Haushalt seit dem 1. Januar bei einem Mindestvolumen für zwei Wochen von 90 Litern eine Gebühr von 210,30 Euro. In Korschenbroich sind es bei einem Volumen von 80 Litern 145,63 Euro, bei 120 Litern – was der Basis von 40 Litern pro Kopf entspricht – sind es 168,75. Die Gebühren sind damit deutlich niedriger. Und sie sind zudem in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen.