Einsatz in Korschenbroich : Feuerwehr löscht brennenden Wagen

Kleinenbroich Ein Auto ist am Freitagmorgen an der Von-Stauffenberg-Straße in Brand geraten. Die Einsatzkräfte sind aktuell vor Ort.

Der Einsatzort liegt in der Nähe eines Baumarkts. Dort ist gegen 9 Uhr ein VW in Vollbrand geraten. Über die Ursache ist bislang noch nichts bekannt. „Möglicherweise ist es ein technischer Defekt“, sagt eine Sprecherin der Polizei.

Derzeit ist ein Streifenwagen der Polizei sowie zwölf Einsatzkräfte der Feuerwehr Kleinenbroich mit einem Löschfahrzeug aus Korschenbroich vor Ort.

(ubg)